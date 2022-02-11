١١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٧:٣٠ م
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84647676
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حكومة الانقاذ الوطني في اليمن تهنئ بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

حكومة الانقاذ الوطني في اليمن تهنئ بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

طهران/11 شباط/فبراير/ارنا- بعث رئيس مجلس الوزراء في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء "عبدالعزيز صالح بن حبتور"، برقية تهنئة للنائب الاول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، بمناسبة احتفالات الشعب الإيراني الشقيق بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، توجه بن حبتور، عبر البرقية، بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى نائب  الرئيس مخبر، ومن خلاله للقيادة والحكومة الإيرانية وأبناء الشعب الإيراني الشقيق بهذه المناسبة التي تمثل قيمة وطنية وإنسانية كبيرة  في تاريخ الجمهورية الإسلامية، ونقطة تحول محورية في مسار البناء والتطوير، الذي شهده هذا البلد الشقيق على مدى الأربعين عاما الماضية.

وعبر عن أمنياته للشعب الإيراني دوام التطور والازدهار في مختلف المجالات،ً وللعلاقات الأخوية اليمنية الإيرانية العريقة المزيد من النماء في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما بعث وزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء "هشام شرف عبدالله"، برقية تهنئة إلى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان بمناسبة الذكرى الـ 43 للثورة الإسلامية الإيرانية.

وهنأ رئيس الوفد الوطني في حكومة الانقاذ محمد عبد السلام، لإيران قيادة وشعبا بذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا أن الثورة الإسلامية انتقلت بإيران من حالة التبعية إلى موقع استثنائي ونموذجي من العزة والكرامة والسيادة والاستقلال.

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