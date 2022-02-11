الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 143 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة الى 133 الف و437 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 31 الفا و 247 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و۷۶۱ الف 855 اشخاص.

وأضافت أن 3 الاف و 261 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و260 الفا و 240 شخصا لغاية الآن.

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي على هامش زيارة معرض "منجزات الثورة الإسلامية في مجال النظام الصحي" لمراسل ارنا إننا عبرنا اليوم حدود 137 مليون جرعة لقاح: "نحن في منتصف الموجة السادسة والوضع على حاله خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ، لذا فإن أفضل ما يجب فعله هو إكمال التطعيم واتباع البروتوكولات ".

انتهى** 1453