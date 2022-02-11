وزير الخارجية الجورجي يؤكد رغبة بلاده لتطوير العلاقات مع إيران

وقال زالكانيان في رسالة تهئنة ارسلها الى أمير عبد اللهيان : يسعدني أن أتقدم لكم بأحر التهاني بمناسبة الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الايرانية.

واضاف: في هذا اليوم المهم، أود أن أكرر أهمية مواصلة تطوير العلاقات الودية والثنائية بين جورجيا وإيران... إنني على ثقة باننا سنعمل على تطوير وتعزيز التعاون لصالح البلدين من خلال الجهود المشتركة.

وعبر وزير الخارجية الجورجي عن تمنياته لوزير الخارجية بالتوفيق وللشعب الايراني المزيد من النجاح والازدهار.

انتهى** 1453