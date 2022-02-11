رئيس وزراء أرمينيا يدعو رئيس الجمهورية لزيارة رسمية لبلاده

وبعث رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي وهنأه فيها والشعب الإيراني بذكرى انتصار الثورة الإسلامية الايرانية.

وهنأ رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان" قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي في رسالتين منفصلتين، بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية.

وقال باشينيان في الرسالة: أهنئكم وأهنئ الشعب الإيراني بالذكرى السنوية الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية... نحن نولي في جمهورية أرمينيا أهمية كبيرة لتطوير العلاقات القائمة على علاقات حسن الجوار بين البلدين، والتي تستند إلى مئات السنين من التاريخ والاحترام المتبادل... نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي صاحبتها إنجازات في مختلف المجالات وتوسيع آفاق التعاون.

وشدد في الرسالة على عزم البلدين تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، داعيا اية الله رئيسي الى القيام بزيارة رسمية إلى أرمينيا لمناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي.

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