١١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٦:٠٠ م
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84647848
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مفاوضات فيننا تستمر بعقد اجتماع على مستوى الخبراء

مفاوضات فيننا تستمر بعقد اجتماع على مستوى الخبراء

طهران/10 شباط/فبراير/ارنا- تستمر الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا مساء اليوم الجمعة بعقد اجتماع على مستوى الخبراء في اطار فريق عمل الغاء الحظر.

وافاد مراسلنا في فيينا ان اجتماع الخبراء الايرانيين والدول الاعضاء في مجموعة 1+ 4 بدأت في فندق كوبورغ في فيينا في اطار فريق عمل الغاء الحظر.

وقد وصل رئيس الفريق الايراني المشارك في مفاوضات فيينا "علي باقري كني" عصر امس الخميس الى فندق كوبورغ لمواصلة المفاوضات مع ممثلي الدول المشاركة فيها.

كما اجتمع باقري امس الاول الاربعاء مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا .

وبدأت الجولة الثامنة من المفاوضات قبل اكثر من شهر في فيينا وهي احد اطول الجولات من المفاوضات حيث يعمل المشاركون فيها على اتخاذ قرار حول بعض القضايا العالقة.

ويعتقد المشاركون في المفاوضات انها ماضية الى الامام رغم بعض التعقيدات.

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