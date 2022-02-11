خفر السواحل تضبط عصابة كبيرة لتهريب المخدرات في بحر عمان

واوضح رئيس دائرة العدلية في محافظة هرمزكان جنوب ايران مجتبى قهرماني مساء الیوم الجمعة انه خلال العملية البحرية نجحت قوات خفر السواحل الايرانية في تحديد هوية والقضاء على عصابة كبيرة لتهريب المخدرات في بحر عمان بفضل عمليات الرصد والرقابة الدقيقة.

ولفت الى أن اثنين من تجار المخدرات لقوا مصرعهم كما اعتقل آخر خلال العملية ، مضيفا أن ضباط خفر السواحل استولوا أيضا على سفينة تابعة لأفراد العصابة وعثروا على أكثر من 480 كيلوغراما من المخدرات.

وتوعد قهرماني تجار المخدرات قائلاً: من يحلم بارتكاب مثل هذه الجرائم الشريرة عليه أن يعلم أن القضاء في المحافظة لايجامل أحداً في موضوع أمن المواطنين ودعم القانون.

واكد رئيس دائرة العدلية في محافظة هرمزكان على معاقبة هؤلاء الأشخاص بحزم ودون تساهل.

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