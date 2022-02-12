وزير الثقافة الايراني: نسعى من اجل سينما حاملة لقيم اخلاقية وباعثة على الامل

وقال اسماعيلي في كلمته مساء الجمعة خلال المراسم الختامية لمهرجان "فجر" السينمائي في نسخته الاربعين: اليوم ينبغي علينا في بداية الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (الاربعون عاما الثانية للثورة الاسلامية) ان نكون روادا في جهاد تبيين الفن والثقافة الايرانية وبامكاننا من خلال السينما عرض الكثير من المنجزات والنجاحات التي حققتها البلاد لشعوب العالم.

واضاف: سنسعى من الغد بكل قوتنا وقدراتنا لنحقق لمهرجان "فجر" السينمائي الـ 41 القادم سينما باعثة على الامل وحاملة لقيم اخلاقية وتوعوية للبلاد.

وقال وزير الثقافة: اننا ومن اجل تحقيق مستقبل افضل للسينما الايرانية سندرس جميع التجارب الحاصلة خلال الاعوام الاربعين الماضية بكل نقاط قوتها وضعفها وسنتخذ هذه الخطوة الكبرى في هذه الحكومة ان شاء الله تعالى لتكون لنا سينما بمستوى يناسب الثورة الاسلامية.

واعتبر ان السينما الايرانية حققت الكثير من النجاحات لكنها مازالت بعيدة عن المكانة المنشودة وقال: ان اسم وذكرى بطل ايران العظيم وبطل العالم الاسلامي الشهيد قاسم سليماني قد تلألأ هذا العام في سماء المهرجان.

انتهى ** 2342