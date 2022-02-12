مساعد وزير الطاقة : منطقة بارسيان قطب جدید للنفط والغاز الإيراني

وأضاف فلاحتيان خلال تفقده منطقة بارسیان الاقتصادية الخاصة للطاقة، بمحافظة هرمزكان ( جنوب البلاد) امس الجمعة : ان منطقة بارسيان قطب جدید للنفط والغاز الإيراني معتبرا قربها من موارد الغاز والنفط في حقل بارس الجنوبي (جنوبي البلاد)، ميزة فريدة لها.

وأكد علی أهمية الموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة، مضیفا ان بارسيان هي أفضل منطقة لتنمية ونمو صناعة البتروكيماويات في البلاد.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمنطقة "بارسيان" الاقتصادية علی اصغر علامة فان بامكان بارسيان ان تشكل قطبا جديدا لصناعة البتروكيماويات نظرا الى المزايا والبنى التحتية التقنية کمیناء "بارسیان" والحصول على تراخيص قانونية وقربها من منطقة عسلويه ومصادر التغذية.

یذكر ان المنطقة الاقتصادية الخاصة بصناعات الطاقة في "بارسيان" تبلغ مساحتها 9800 هكتار وتقع على مسافة 15 كلم غرب مدينة بارسيان بمحافظة هرمزكان.

واستناداً إلى الخطط الموضوعة في هذه المنطقة الخاصة، فإن إنشاء صناعات مثل الصلب والالمنيوم وتطوير البنية التحتية مثل أرصفة التصدير وانتاج الكهرباء والماء قيد التنفيذ.

وزادت طاقة انتاج المواد البتروكيماوية في البلاد الى 65.5 مليون طن في ضوء برامج الاقتصاد المقاوم واطلاق مشاريع جديدة، حيث بلغت عائدات البلاد من الصادرات في هذا القطاع أكثر من 13 مليار دولار.

انتهی ** 3280