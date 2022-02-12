مفتي بلغراد يهنئ رئيسي بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية

وهنأ مفتي بلغراد في برقية التهنئة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعبا وحكومة بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللشعب الايراني الصديق كل التقدم والازدهار.

واضاف مفتي بلغراد، ان كل المسلمين إخوة في الدين ولهذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعيشوا معا في سلام وسعادة وفرح، وأن يحمي كل منهم الآخر من الخوف والضيق والتهديد.

وتابع سباهيتش، ان روح الثورة الإيرانية ستحافظ على المثل العليا للإمام الخميني (ره) الذي دعا فيها إلى وحدة المسلمين والتعايش والتسامح بين جميع شعوب وأديان العالم.

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