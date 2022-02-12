كوبا وفنزويلا تهنئان ایران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

وكتب الرئيس الفنزويلي "نيكلاس مادورو" في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع تويتر بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية: أنضم إلى الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية. وأحيي الرئيس الايراني اية الله "إبراهيم رئيسي" والشعب الإيراني الصامد والمقاوم في مواجهة التهديدات الإمبريالية. وأوكد التزامي بتعزيز أواصر الأخوة مع ايران.

كما هنأت الخارجية الفنزويلية في برقية تهنئة الشعب الايراني بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، قائلة: تتقدم جمهورية فنزويلا بأصدق التهاني لشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية.

واكدت في البرقية ان الثورة الايرانية استطاعت بشجاعة شعبها، أن تضع إيران على طريق التنمية والازدهار مع الحفاظ على السيادة والاستقلال.

وتعتبر جمهورية فنزويلا إيران شريكًا استراتيجيًا بسبب دورها المسؤول في المجتمع الدولي، ودولة تحترم القانون الدولي والتعددية وميثاق الأمم المتحدة، وتكافح قوى الغطرسة العالمية.

من جانبه، كتب وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريغيز" في تغريدة له على تويتر بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للثورة الإسلامية: يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني لحكومة والشعب الإيراني وخاصة لنظيري الايراني.

وصرح رودريغيز، أن إيران وكوبا دولتان صديقتان تربطهما علاقات تاريخية وودية وتعاون مشترك.

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