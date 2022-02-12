المشاركون في بطولة كأس الفجر الدولية: الشعب الايراني طيب ومرحب بالسياح

وقال هؤلاء الرياضيون في مقابلة مع وكالة ارنا اليوم السبت: ان المعالم السياحية التي تتمتع بها إيران خاصة مدينة شيراز تشجعنا على زيارة هذا البلد مرة أخرى.

لاعب سلوفاكي: لم يكن لدي الوقت الكافي لزيارة شيراز وتفقد معالمها التاريخية

وقال اللاعب من سلوفاكيا "ميلان دراتو" البالغ من العمر 23 عاما: إن الشعب الإيراني شعب طيب ومضياف، لكن للأسف لم تتسن لى فرصة كافية لزيارة شيراز وتفقد معالمها السياحية .

من جانبها قال اللاعب البرتغالي أتيلانو: كنت لقد زرت طهران مرتين وهذه المرة الاولي التي ازور فيها شيراز. يجب أن أقول إن لإيران أناس طيبون وقد أحببت الطعام الإيراني واستمتعت به كثيرا جدا.

سيدة من جمهورية أذربيجان: أود أن أعود إلى إيران مرة أخرى

و وصفت آرا مفتوحا وهي سيدة من جمهورية أذربيجان، مستوى المنافسات جيداً وقالت: هذه رحلتي الأولى إلى إيران وكذلك الى مدينة شيراز ...اعجبني سلوك الشعب الايراني وكذلك الاطعمة الايرانية.

وقال اللاعب الاوكراني أنيلو بوسنيوك، الحاصل على الميدالية الفضية للرجال: هذه هي رحلتي الاولى الى مدينة شيراز ولحسن الحظ كان الطقس فيها جييدًا جدًا مقارنة بأوكرانيا التي تكون فيها الاجواء شديدة البرودة هذه الايام لذلك حاولت ان استمتع بالطقس الجيد والمشمس في شيراز وزرت حدائق المدينة ومتاحفها وكنائسها الجميلة كما وجدت المدينة تتمتع بالأمن والاستقرار وأشكر المسؤولين والشعب الايراني على ذلك.

يذكر إن بطولة كأس الفجر الدولية الثلاثين اقيمت في الفترة ما بين 7 إلى 11 فبراير 2022 بمشاركة 17 بلدا وهي أرمينيا وأستراليا وأذربيجان وبلجيكا وبلغاريا وكندا والهند وكازاخستان وماليزيا والبرتغال وسلوفاكيا وأوكرانيا وروسيا وإندونيسيا والعراق وإيران.

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