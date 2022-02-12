١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٠١ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84648608
٠ Persons

سمات

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يهنئ قاليباف بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يهنئ قاليباف بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

طهران / 12 شباط/ فبراير/ارنا- بعث رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة "أحمد بحر" برقية تهنئة الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي هنأه فيها والشعب الايراني بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية.

وقدم احمد بحر في برقية التهنئة هذه تهانيه لرئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" وللشعب الايراني واضاف نغتنم هذه المناسبة لتثمين الدور التاريخي المُشرّف للجمهورية الاسلامية الإيرانية الشقيقة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وأضاف نقدم ايضا شكرنا لايران قيادةً وشعبًا لمُساعدتها مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة ونصرة قضيته العادلة في مختلف الاوساط الإقليمية والدولية.
وأكد بحر على عمق العلاقة الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والإيراني، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الجمهورية الاسلامية الإيرانية الشقيقة، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.

انتهى**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha