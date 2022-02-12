رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يهنئ قاليباف بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وقدم احمد بحر في برقية التهنئة هذه تهانيه لرئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" وللشعب الايراني واضاف نغتنم هذه المناسبة لتثمين الدور التاريخي المُشرّف للجمهورية الاسلامية الإيرانية الشقيقة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وأضاف نقدم ايضا شكرنا لايران قيادةً وشعبًا لمُساعدتها مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة ونصرة قضيته العادلة في مختلف الاوساط الإقليمية والدولية.

وأكد بحر على عمق العلاقة الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والإيراني، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الجمهورية الاسلامية الإيرانية الشقيقة، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.

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