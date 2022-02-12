اوليانوف يلتقى باقري في اطار مفاوضات فيينا

وعقد الاجتماع في مكتب التمثيل الإيراني مع المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها وترأسه باقري.

والتقى خبراء من مجموعة 4 + 1 والاتحاد الأوروبي وإيران، أمس الجمعة، في جميع المجالات الثلاثة للقضايا النووية، ورفع الحظر والترتيبات التنفيذية لمعالجة القضايا المتبقية في محادثات فيينا.

كما عقد اجتماع بين كبار المفاوضين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين، وكذلك لقاء بين رئيس فريق التفاوض الإيراني ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "إنريكي مورا".

وعقدت الاجتماعات في جو تطلعي وبناء، وأجريت مناقشات جادة بشأن القضايا المتبقية.

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