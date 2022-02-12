الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 133 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم السبت الى 133 الف و 570 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 18 الفا و 598 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و 780 الف 453 اشخاص.

وأضافت أن 3 الاف و 343 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 281 الفا و 274 شخصا لغاية الآن.

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