زعيم كوريا الشمالية یهنئ رئیسي بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية أن كيم جونغ أون بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى الـ 43 للثورة الإسلامية.

وفي هذه البرقية هنأ زعيم كوريا الشمالية ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وأعرب عن أمله في أن يتعاون البلدان في مختلف المجالات، كما أشار إلى أن الصداقة بين البلدين قد تعززت في النضال ضد الإمبريالية وتمنى لإيران التوفيق والنجاح والازدهار والتنمية.

کما جاء في بيان منفصل أصدرته وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في إشارة إلى العلاقة الخاصة بين إيران وكوريا :إن البلدين تربطهما منذ فترة طويلة علاقات صداقة وتعاون من أجل الاستقلال إزاء الإمبريالية.

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