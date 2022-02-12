مفاوضات فيينا .. التوقيت يعتمد على قرارات الاطراف التي تدين الى المجتمع الدولي

الترويكا الاوروبية والولايات المتحدة بدل ان تتخذ خطوات عملانية وذات مغزى في سياق انجاح المفاوضات الجارية بفيينا، لجات اليوم وبعد مجموعة من التحركات الاستعراضية المتمثلة في تحديد مهل اصطناعية واثارة التوترات حول موضوع التوصل الى اتفاق جيد، واستخدام ذرائع سياسية واعلامية بهدف الترويج للخلافات بين الكونغرس وحكومة جو بايدن حول المفاوضات، والاستمرار في نهج القاء اللوم على ايران من "انها لا تغتنم الفرص"، فقد لجأت هذه الاطراف الى سيناريو جديدة لحقن الشعور بتفاؤل مزيف ايضا وبالتالي رفع مستوى توقعات الشعب الايراني من الحكومة حول نتائج المفاوضات الجارية في عاصمة النمسا.

ولايخفى ان هؤلاء ومنذ بدء المفاوضات كرسوا جهدهم لتحويل ساحة التفاوض الى اداة ضغط على الفريق الايراني المفاوض وارغامه على القبول باتفاق "سيئ" او "مؤقت".

في سياق متصل، ادعت الصحفية الامريكية "لورا روزين" عبر تقريرها الاخير المثير للجدل، من ان "الاسبوع القادم سيشهد التوصل الى اتفاق قد يحدد مصير المفاوضات"؛ وذلك بعد مزاعمها المفبركة بشان "وجود تحركات امنية بالقرب من مقر اقامة السفير الايراني لدى النمسا"؛ على حد تعبيرها.

"لورا" كرّرت بدورها هواجس الغرب المصطنعة حيال "تقدم برنامج ايران النووي" وما تروّج له الترويكا الاوروبية حول "مخاطر النشاطات النووية الايرانية على مسار التوصل الى اتفاق نهائي في فيينا".

ولا يخفى ان الغرب لم يتخلّ، بعد ستراتيجية "رفع مستوى التوقعات المطلبية للشعب الايراني حيال نتيجة المفاوضات"، عن محاولاته السابقة في تحديد مهل زمنية مفبركة للمفاوضات الجارية بين ايران ومجموعة 4+1، وقد ادعى في هذا السياق مؤخرا ان "نهاية شباط / فبراير الحالي، ستكون اخر فرصة لانقاذ حياة الاتفاق النووي".

ياتي ذلك وسط اصرار ايران المستدام والثابت على ضرورة التوصل الى اتفاق جيد يمكن التعويل عليه وان هذا الاتفاق يعتمد فقط على اتخاذ قرارات سياسية من قبل واشنطن.

وبهذا، فإن امريكا والاطراف الغربيين يغفلون هذه الحقيقة ان الحاحهم على تحديد مهل زمنية استعراضية ومصطنعة للمفاوضات، لن يسفر ذلك سوى عن مزيد من الضغط عليهم، وليس ايران؛ بل سيؤثر الامر سلبا على مصداقيتهم في ضوء تنصلهم المشهود عن اتخاذ القرارات السياسية المطلوبة في فيينا.

فالمطلوب من امريكا، اذا ما كانت صادقة حقا على موضوع التوصل اتفاق عبر المفاوضات بين ايران و4+1، التخلي عن سلوكها الاستعراضي والسياسي ومحاولتها ارضاء الكيان الصهيوني الذي يرفض اي اتفاق مع ايران او استخدام اي حلول دبلوماسية في المنطقة، وتبادر الى اتخاذ القرارات المطلوبة وصولا الى الاتفاق المنشود.

المستجدات على الساحة في فيينا، تشير الى ارتفاع وتيرة الجهود وحيوية النشاطات الهادفة الى حل الخلافات؛ والشاهد على ذلك اجتماع اعضاء الفرق الثلاث "رفع الحظر" و"القضايا النووية" و"الترتيبات التنفيذية"، امس الجمعة، لمناقشة القضايا العالقة.

تغريدة رئيس الوفد الروسي المفاوض "ميخائيل اوليانوف" اكدت هذه الحقيقة، حيث كتب ان "الجهود المكثفة متواصلة في فيينا حول الاتفاق النووي".

وفي السياق نفسه، كان مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الاوروبي "جوسيب بوريل" قد صرح خلال اجتماعه بالسفير الفرنسي لدى واشنطن، "نحن ماضون صوب حسم المراحل النهائية للمفاوضات".

الفريق الايراني المفاوض لم يتخلّف عن هذه الجهود، بل هو الذي اعلن منذ بدء المفاوضات، انه يشارك بحزم في هذه المباحثات ليضمن مصالح الشعب الايراني؛ مؤكدا انه لو ازدادت الاطراف الاخرى عزما على رفع الحظر وقبول الاليات والمبادرات التي تعتمدها الجمهورية الاسلامية الايرانية، سيسهم ذلك في تقليص فترة التوصل الى الاتفاق المطلوب.

والجدير بالذكر هنا ايضا، انه ينبغي عقب التوصل الى اتفاق محتمل عبر المفاوضات الجارية بفيينا، تحديد فترة زمنية تجريبية للتحقق من الضمانات التي سيقدمها الغربيون بشأن تنفيذ التعهدات المنصوصة عليهم.

وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، كان قد صرح فيما يخص الضمانات : ان من اهم القضايا بالنسبة الينا، هو بلوغ مرحلة يتم فيها، اولا- بيع النفط الايراني بسهولة من دون اي عراقيل، وثانيا – توديع عائدات النقد الاجنبي (المترتبة على تصدير الخام) في حسابات ايران المصرفية مع امكانية الانتفاع من كافة المزايا الاقتصادية ذات الصلة.

انتهى ** ح ع

