طهران تدعو الرعايا الايرانيين في كييف الى حفظ الجاهزية

واعلنت السفارة في بيانها على موقع تويتر اليوم السبت، انه "على خلفية استفسار بعض المواطنين بشأن احتمال وقوع اشتباكات على الحدود الشرقية الاوكرانية، ندعو مواطنينا الى حفظ الهدوء وفي الوقت نفسه التأهب لظروف اضطرارية محتملة".

كما دعا البيان، الايرانيين المقيمين في اوكرانيا، الى البقاء على الاتصال بالسفارة الايرانية في هذا البلد لتلقي التوصيات اللازمة عند حدوث أي طارئ.

واكدت السفارة في نهاية البيان، انها تولي اهمية الى سلامة وامن المواطنين (الايرانيين)، وتعتبر ذلك من اولوياتها.

يذكر ان وسائل اعلام غربية واوكرانية، تداولت خلال الفترة الاخيرة انباء وتصريحات بشأن وقوع هجوم روسي وشيك ضد هذا البلد؛ الامر الذي فنده المتحدث باسم الرئيس الروسي "ديميتري بيسكوف"، واصفا هذه المعلومات انها عارية عن الصحة وتهدف الى مزيد من التصعيد.

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