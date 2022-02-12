رئيسي : جرائم صدام ورذائله يجب الاعلان بها على مستوى العالم

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية اليوم السبت، جمعا من عوائل الشهداء والمصابين الذين سقطوا اثر جريمة قصف مباراة ملعب كرة القدم في مدينة "جوار" بمحافظة ايلام غرب، بواسطة المقاتلات العراقية في عهد نظام صدام البائد.

واعتبر اية الله رئيسي، محافظة ايلام واحدة من المحافظات الصامدة التي اسهمت بشكل كبير خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) في الدفاع عن ثغور البلاد والثورة الاسلامية.

واضاف : ان اهالي محافظة قدموا دورهم بجدارة في حماية الثورة، والشعب الايراني يشهد على صمود هؤلاء البواسل بوجه العدو.

ومضى يقول : ان اقامة مبارة كرة القدم في مدينة "جوار" عام 1986 رغم الظروف الناجمة عن الحرب المفروضة، شاهد على مدى صمود ومقاومة اهالي محافظة ايلام الذين برهنوا بانهم لن يتركوا الساحة امام العدو اطلاقا.

وشدد رئيس الجمهورية، على ان هذه الجريمة النكراء كشفت صدام المقبور ونظامه البائد على حقيقته الوضيعة والبشعة؛ مردفا ان جرائم وصدام ورذائله الاخلاقية ينبغي تفضح ويتم الاعلان بها في خارج الحدود الوطنية.

انتهى ** ح ع

