انضمام مسيّرتين متطورتين للاسطول الجوي للقوات المسلحة الايرانية

ورعى وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني والمدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع العميد افشين خواجه فرد وعدد من مسؤولي القوات المسلحة مراسم تدشين انجازات هذه المنظمة في مجال تصنيع الطائرات المسيرة.

وقال العميد آشتياني خلال تفقده معرض إنجازات منظمة الصناعات الجوية في مجال الطائرات المسيرة ، بحضور جمع من منتسبي هذه المنظمة ، ان : صناعة الطائرات المسيرة تعد من مرتكزات تعزيز الاقتدار والبنية الدفاعية للجمهورية الإسلامية.

واضاف وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة ، إن الطائرات المسيرة هي إحدى الركائز الأساسية للقدرات القتالية والعملياتية للقوات المسلحة في خارج حدود الجمهورية الإسلامية.

وتابع : امامنا طريق طويل للوصول إلى ذروة القدرة في هذا المجال ويجب أن نبذل جهدًا دؤوبًا للارتقاء بهذه الصناعة وتقديم منتجات جديدة بالتوكل على الباري تعالى والاعتماد على الارادة الوطنية.

وتم تصنيع الطائرتين بخبرات محلية في قسم الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الايرانية.

وتحظى الطائرتان الجديدتان بتقنيات عالية وتتمتعان بميزات جديدة تجعلهما قادرتين على القيام بمهام متعددة بما يعزز القدرة الجوية للقوات الايرانية.

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