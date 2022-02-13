نائب رئيس الجمهورية يدعو لتحقيق قفزة في الانتاج والامن الغذائي وفق التكنولوجيا الحديثة

وقال مخبر في تصريحه السبت خلال اجتماع الارتقاء بالامن الغذائي على اساس الانشطة المعرفية: ان البلاد تحظى بتقدم جيد في مجال الانشطة المعرفية والتكنولوجيا الحديثة وينبغي ان تصبح قفزة الانتاج والامن الغذائي على اساس التكنولوجيا الحديثة انموذجا لسائر القطاعات.

واوعز النائب الأول للرئيس الايراني، لوزير الجهاد الزراعي ونائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية لتقديم خطة شاملة وعملية للتعاون في مجال الأمن الغذائي ، إلى جانب جدول زمني محدد وتقسيم المهام.

وشدد مخبر على الحاجة إلى الأنشطة المعرفية والعمليات المختلفة في الحكومة، قائلاً: ان ايران حققت في مجال الأنشطة المعرفية والتكنولوجيا الحديثة تقدما وإنجازات جيدة ونحن من بين الدول الرائدة في هذا المجال.

وفي إشارة إلى الإمكانات الهائلة للشباب الاكاديميين في البلاد ، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية: ان الشباب المتعلم والموهوب يعمل في جميع أنحاء البلاد في مجال التكنولوجيا الحديثة وليس لدينا نقص في المعرفة والقوى العاملة مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف: ان ما بين 30 إلى 35 في المائة من كلفة المنتجات الغذائية والزراعية مرتبطة بالنقل والمسافة بين مكان الإنتاج ومكان استهلاك هذه المنتجات ، ولكن يمكننا من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من العلوم المعرفية اتخاذ إجراءات مؤثرة للحد من كلفة الانتاج.

ودعا النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الجهاد الزراعي ونائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية لتقديم خطة شاملة وعملية للتعاون في مجال الأمن الغذائي ، إلى جانب اعداد جدول زمني محدد وتقسيم المهام ، بحيث تصبح جاهزة للعمل في أسرع وقت ممكن في تقليل التبعية وتوفير العملة الصعبة وخفض التكلفة.

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