نمو حجم التبادل التجاري بين ايران وسلطنة عمان بنسبة 40 بالمائة

وقال "نجفي" في تصريح خاص لمراسل "ارنا" اليوم الاحد ان حجم التبادل التجاري بين ايران وعمان بلغ مليار دولار منذ بداية العام الايراني الجديد (21 مارس 2021) وسيصل إلى حوالي مليار و ٢٠٠مليون دولار حتى نهاية العام.

وأشار إلى عمق العلاقات التجارية بين ايران وسلطنة عمان معربا عن امله لتزايد حجم العلاقات التجارية بين البلدين من خلال إبرام اتفاقية التعريفة التفضيلية وتنظيم وتعزيز النقل البحري بينهما.

وأضاف : يمكن للشركات الإيرانية الاستثمار في سلطنة عُمان في قطاعات الصناعة والتعدين والأسماك والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في اطار رؤية "عُمان 2040".

وأشار إلى أن السياحة من المجالات المهمة التي تفسح المجال امام توطید العلاقات بين البلدین، مشددا على ضرورة تعزيز وتوسيع نشاط الشركات العاملة في مجال السياحة وخاصة السياحة الصحية.

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