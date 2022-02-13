وزیر الصحة : دول الجوار ترغب بشراء الادویة الإيرانية

وشدد " عين اللهي" اليوم الاحد خلال تفقده معرض "منتجات الوحدات التكنولوجية والمعرفية في مجال الصحة" على ضرورة دعم صناعة الأدوية في البلاد، مضيفا ان العديد من دول الجوار یرغبون في شراء الادویة الإيرانية.

واضاف ان 97 من الأدوية التي تحتاجها البلاد يتم تصنيعها محلياً ، مشیرا الی الجودة العالية للأدوية الإيرانية واسعارها المنخفضة.

واكد علی ضرورة زيادة انتاج الادویة في البلاد الی حد تلبية الاحتياجات المحلية وحتى التصدير.

وتم تقديم 208 منتجات في مجال المعدات الطبية بالمعرض الذي اقيم اليوم الاحد في جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية بالعاصمة طهران.

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