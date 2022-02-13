العراق يرحب بتعزيز العلاقات مع إيران في مجال الرياضة

وقال رعد حمودي في اجتماع مشترك مع نظيره الايراني "رضا صالحي اميري"، اليوم الاحد، نرغب بتعزيز العلاقات والتعاون الرياضي مع إيران واضاف هناك علاقات جيدة بين اللجنتين الأولمبية العراقية والإيرانية وأنا سعيد بذلك.

وصرح: بالنظر إلى العلاقات متعددة الأطراف بين طهران وبغداد في مختلف المجالات، نسعى إلى تعزيز التعاون الرياضي مع ايران على أعلى المستوىات.

ومن جانبه قال صالحي اميري، ان العلاقات الرياضية تسهم في تطوير العلاقات بين البلدين مشيرا الى زيارته للعراق قبل شهرين و ما تمخض عنه من التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الرياضي بما فيه تبادل المدربين.

ووصل الوفد الرياضي العراقي أمس السبت الى طهران، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤوليين في القطاع الرياضي الايراني.

انتهى**3276