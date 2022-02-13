الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 148 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاحد الى 133 الف و 718 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 25 الفا و 812 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و 806 الف 265 اشخاص.

وأضافت أن 3 الاف و 374 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 298 الفا و 727 شخصا لغاية الآن.

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