السينما الإيرانية تشارك في مهرجان برلين بـ 24 فلما

ويقام هذا المهرجان افتراضيا للعام الثاني على التوالي.

ویقام مهرجان برلين السينمائي الدولي الثاني والسبعون في الفترة من 10 إلی 20 فبرایر 2022 في ألمانیا.

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