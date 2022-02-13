السينما الإيرانية تشارك في مهرجان برلين بـ 24 فلما

ويقام هذا المهرجان افتراضيا للعام الثاني على التوالي.
ویقام مهرجان برلين السينمائي الدولي الثاني والسبعون في الفترة من 10 إلی 20 فبرایر 2022 في ألمانیا.
انتهى**3269
طهران/13شباط/فبراير/ارنا- یشارک المركز الدولي لمنظمة "سورة" السینمائية بـ 24 اثراَ في الأقسام السینمائية من الافلام القصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة في مهرجان برلين السینمائي.
ويقام هذا المهرجان افتراضيا للعام الثاني على التوالي.
ویقام مهرجان برلين السينمائي الدولي الثاني والسبعون في الفترة من 10 إلی 20 فبرایر 2022 في ألمانیا.
انتهى**3269
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