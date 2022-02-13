١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٣:٤٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84649995
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امير عبداللهيان يستقبل وزير خارجية مالي في طهران

امير عبداللهيان يستقبل وزير خارجية مالي في طهران

طهران / 13 شباط / فبراير / ارنا – استقبل وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" اليوم الاحد، وزير خارجية مالي "عبد الله ديجوب" الذي يزور طهران حاليا.

وافادت "ارنا" ان لقاء وزيري خارجية ايران ونظيره المالي في طهران بدا للتو؛ وقد التقى الاخير في وقت سابق من اليوم ايضا، بوزير العلوم والابحاث والتقنية (الايراني)، محمد علي زلفي كل".

امير عبداللهيان يستقبل وزير خارجية مالي في طهران

انتهى ** ح ع 
 

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