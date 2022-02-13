امير عبداللهيان يستقبل وزير خارجية مالي في طهران

وافادت "ارنا" ان لقاء وزيري خارجية ايران ونظيره المالي في طهران بدا للتو؛ وقد التقى الاخير في وقت سابق من اليوم ايضا، بوزير العلوم والابحاث والتقنية (الايراني)، محمد علي زلفي كل".
انتهى ** ح ع
طهران / 13 شباط / فبراير / ارنا – استقبل وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" اليوم الاحد، وزير خارجية مالي "عبد الله ديجوب" الذي يزور طهران حاليا.
وافادت "ارنا" ان لقاء وزيري خارجية ايران ونظيره المالي في طهران بدا للتو؛ وقد التقى الاخير في وقت سابق من اليوم ايضا، بوزير العلوم والابحاث والتقنية (الايراني)، محمد علي زلفي كل".
انتهى ** ح ع
تعليقك