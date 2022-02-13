اتحاد الزوارق الايراني يوقع مذكرة للتعاون مع نظيره العراقي

التوقيع على هذه الوثيقة جرى خلال اللقاء بين الجانبين اليوم الاحد في مقر الاتحاد الوطني للزوارق بطهران، وبحضور الوفد الرياضي العراقي الذي يقوده رئيس الاتحاد ويضم ايضا رئيس اتحاد الزوارق الشراعية في هذا البلد "تحسين علي احمد".

وفي تصريحه خلال هذا اللقاء، اعتبر "سهرابيان" اللقاء بين رئيسي الاتحاد الايراني والعراقي للزوارق والاتفاق الموقع بينهما اليوم، دليلا على اهمية هذه الرياضة بين سائر الفروع الرياضية لدى البلدين.

ولفت رئيس الاتحاد الوطني للزوارق، الى التعاون السابق مع نظيره العراقي في مجال اقامة المخيمات التدريبية في بحيرة "ازادي" بطهران؛ متطلعا الى "مواصلة هذا التعاون مع الاصدقاء العراقيين في بلادهم ايضا".

واكد هذا المسؤول الرياضي، ان اتحاد الزوارق الايراني الذي يتولى مهام تطوير هذه الرياضة في غرب اسيا، فهو على استعداد لتقديم كامل الدعم التدريبي والتقني الى نظيره العراقي.

واردف قائلا : نحن نرحب بمخيمات الرياضية العراقية، كما يجمع بيننا تعاون عبر الفضاء الافتراضي وحضوريا في مجال تدريب وتعليم المدربين.

من جانبه، اشاد رئيس الاتحاد العراقي للزوارق بدور الجانب الايراني "البارز على مستوى اسيا"؛ واكد ان اتحاد الزوارق العراقي بحاجة الى دعم ايران تقنيا وتزويده بالاجهزة اللازمة وايضا اقامة مخيمات مشتركة والاستفادة من تجارب المدربين الايرانيين.

انتهى ** ح ع