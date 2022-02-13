علماء المسلمين سنة وشيعة يحيون ذكرى "مولود الكعبة" في باكستان

وافاد مراسل "ارنا" من اسلام اباد، ان هذا المؤتمر اقيم برعاية "حوزة عروة الوثقى" العلمية؛ بمشاركة جمع غفير من كبار الشخصيات السياسية والدينية (شيعة وسنة) والثقافية ومنظمات المجتمع المدني واساتذة الجامعات والحوزات الاسلامية في باكستان.

كما حضر كل من القنصل العام "محمد رضا ناظري" ورئيس المركز الثقافي "جعفر روناس" الايرانيين بمدينة لاهور، "مؤتمر نهج البلاغة ومسار الولاية"؛ الذي سلط الضوء على محوري "الوحدة الاسلامية" و"دور الامام علي" (عليه السلام) في ترسيخ العدالة داخل المجتمعات الاسلامية.

وقد اكد الخطباء خلال كلماتهم، ضرورة اتباع سيرة الامام علي (ع) من اجل التغلب على تحديات العالم الاسلامي والمضي قدما باتجاه الوحدة والتماسك بين المسلمين.

في سياق متصل، دعا رئيس جامعة نعيمة في لاهور "المفتي راغب نعيمي"، ونائب رئيس حزب الجماعة الاسلامية "لياقت بلوج" ورئيس جماعة الامة الواحدة العلامة محمد امين شيدي"، الى التقريب بين المسلمين واتخاذ خطوات بناءة وعملانية من اجل تعزيز التماسك في العالم الاسلامي.

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