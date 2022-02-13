السفيرة الايرلندية الجديدة تلتقي امير عبداللهيان

فيينا / 13 شباط / فبراير / ارنا – اعلن رئيس الفريق الروسي المشارك في مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة 4+1، "ميخائيل اوليانوف"، انه اجرى اليوم الاحد مباحثات بناءة حول القضايا العالقة في مفاوضات فيينا، مع نظيره الايراني "علي باقري كني".