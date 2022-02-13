السفيرة الايرلندية الجديدة تلتقي امير عبداللهيان

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان "امير عبداللهيان" تسلم في هذا اللقاء نسخة من اوراق اعتماد "السيدة غينس"، باعتبارها سفيرة ايرلندا ذات الاعتماد المزدوج لدى ايران.
انتهى ** ح ع
طهران / 13 شباط / فبراير / ارنا – التقت السفيرة الايرلندية الجديدة في طهران "السيدة سايناماك غينس" اليوم الاحد، بوزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان".
وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان "امير عبداللهيان" تسلم في هذا اللقاء نسخة من اوراق اعتماد "السيدة غينس"، باعتبارها سفيرة ايرلندا ذات الاعتماد المزدوج لدى ايران.
انتهى ** ح ع
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