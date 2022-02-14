وزير الاتصالات: مشروع لتوصيل الالياف الضوئية لـ 20 مليون منزل ومكتب اعمال

وقال زارع بور في مدونة على اينستغرام مساء الاحد: سيتم يوم غد (الاحد) البدء بتنفيذ واحد من اكبر المشاريع الوطنية في مجال الاتصالات عبر ازاحة الستار عن المشروع الوطني لتطوير الالياف الضوئية للمنازل ومكاتب الاعمال وافتتاح 500 الف خط للالياف الضوئية السريعة جدا.

واضاف: ان هذا المشروع الذي يعد، من ناحية الاهمية وسعة وموعد التنفيذ وحجم الاستثمارات، ضمن المشاريع الوطنية التي سيحظى بثمارها الشعب الايراني.

‌وقال وزير الاتصالات: ان الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) عازمة ان شاء الله تعالى على انجاز عمل 10 اعوام في غضون 3 او 4 اعوام. الالياف الضوئية يجب ان تصل الى 20 مليون منزل ومكتب اعمال وتوفير شبكة مستديمة وبالغة السرعة وآمنة.

واوضح انه مع التنفيذ التدريجي لهذا المشروع سيختبر شعبنا العزيز سرعات في الانترنت بعدة عشرات بل مئات الميغابايت في الثانية.

انتهى ** 2342