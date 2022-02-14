١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٥:١٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84650385
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وزير الصحة: التطعيم بثلاث جرعات يمنع شدة الاصابة بكورونا

وزير الصحة: التطعيم بثلاث جرعات يمنع شدة الاصابة بكورونا

طهران / 14 شباط/فبراير/ارنا- اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي بان التطعيم بثلاث جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا يمنع شدة الاصابة بالمرض بنسبة 85 بالمائة.

ودعا عين اللهي في تصريح صحفي على هامش اجتماع الحكومة الاحد، المواطنين لعدم الحضور في التجمعات والتزام التوصيات الصحية بصورة كاملة ومنها استعمال الكمامات الطبية للحيلولة دون الاصابة بمرض كورونا.

واعتبر استعمال الكمامات والتطعيم باللقاح مؤثرا الى حد كبير في منع الاصابة بكورونا ومتحوره الجديد اوميكرون واشار الى ان غالبية الضحايا والراقدين في المستشفيات هم من الذين لم يتلقوا التطعيم واضاف: ان الافراد غير الملتقين للقاح معرضون لخطر الاصابة اكثر من غيرهم لفيروس كورونا ومتحوره الجديد.

ودعا المواطنين غير الملتقين للقاح للمبادرة الى ذلك وقال: لقد ثبت بان الذين تلقوا 3 جرعات من اللقاح لا يصابون بمرض كورونا الشديد بنسبة 85 بالمائة حيث بامكان اللقاح الحفاظ على صحتهم ازاء المرض.

انتهى ** 2342

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