وزير الداخلية الايراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني

والتقى أحمد وحيدي والوفد المرافق له قائد الجيش الباكستاني "الجنرال قمر جاويد باجوا"، في مقر الجيش الباكستاني وحضر اللقاء السفير الإيراني في إسلام أباد "سيد محمد علي حسيني"، وقائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد احمد علي كودرزي".

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الباكستانية، والتطورات الأمنية في المنطقة، والتعاون الحدودي بين ايران و باكستان وكذلك تطورات الاوضاع في أفغانستان.

ومن المقرر أن يلتقي وحيدي، وزير الداخلية الباكستاني "تشودري نثار علي خان" ورئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان".

ووصل وحيدي صباح اليوم الاثنين إلى إسلام أباد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

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