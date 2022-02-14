شمخاني: محادثات فيينا وصلت إلى مرحلة يمكن فيها التعليق على نتائجها

و كتب شمخاني اليوم الاثنين في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر "لقد وصلت محادثات فيينا إلى مرحلة يمكن فيها التعليق على نتائجها بصورة قاطعة ودون الحاجة إلى تكهنات".

وأضاف: "القرار السياسي الأمريكي لتحقيق أو رفض متطلبات اتفاق مستدام يمكن التعويل عليه على أساس المبادئ المقبولة في الاتفاق النووي، يمكن أن يحل محل التكهنات".

يشار إلى أن الجولة الثامنة من المفاوضات قد استؤنفت في الثامن من فبراير بعد توقف دام نحو أسبوع، عاد خلاله المفاوضون إلى عواصمهم من أجل الاستحصال على قرارات سياسية حاسمة .

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