١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١١:٣٦ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84650702
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شمخاني: محادثات فيينا وصلت إلى مرحلة يمكن فيها التعليق على نتائجها

شمخاني: محادثات فيينا وصلت إلى مرحلة يمكن فيها التعليق على نتائجها

طهران/ 14شباط / فبراير /ارنا- قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني، وصلت إلى مرحلة يمكن فيها التعليق على نتائجها بصورة قاطعة.

و كتب شمخاني اليوم الاثنين في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر "لقد وصلت محادثات فيينا إلى مرحلة يمكن فيها التعليق على نتائجها بصورة قاطعة ودون الحاجة إلى تكهنات".

وأضاف: "القرار السياسي الأمريكي لتحقيق أو رفض متطلبات اتفاق مستدام يمكن التعويل عليه على أساس المبادئ المقبولة في الاتفاق النووي، يمكن أن يحل محل التكهنات".

يشار إلى أن الجولة الثامنة من المفاوضات قد استؤنفت في الثامن من فبراير بعد توقف دام نحو أسبوع، عاد خلاله المفاوضون إلى عواصمهم من أجل الاستحصال على قرارات سياسية حاسمة .
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