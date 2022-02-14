خبير: زيارة وحيدي لباكستان مؤشر على تعاون ثنائي لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

ووصف حيدر في مقابلة مع مراسل إرنا في إسلام أباد، اليوم الاثنين الاجتماعات الجارية بين كبار المسؤولين في البلدين الجارين بالتزامن مع زيارة وحيدي لباكستان، بأنها مهمة ومفيدة لتحقيق الأهداف وتلبية الاحتياجات المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي، من ضمنها ارساء السلام والأمن على الحدود المشتركة.

وأضاف، إن زيارة وحيدي لباكستان مهمة جدا وذلك نظرا للتطورات الإقليمية والوضع في أفغانستان ومشكلة الإرهاب، منتقدا النهج التدخلي للقوات الأجنبية في المنطقة.

واعتبر الخبير الباكستاني علاقات طهران الوثيقة والاستراتيجية مع بكين وموسكو مهمة لإسلام أباد من جوانب مختلفة وقال أن تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين يمهد الطريق لتعميق التعاون متعدد الأطراف مع الدول المجاورة والصديقة في المنطقة.

وتابع انه لا شك أن السلطات الإيرانية والباكستانية ستعززان التعاون بشكل أكثر فاعلية على الحدود المشتركة، لتسهيل التجارة والحركة عبر الحدود، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتتخذان موقفًا مشتركًا لتأمين المصالح المتبادلة.

وصرح، إن التعاون الأمني ​​وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الدائم على الحدود المشتركة لإيران وباكستان من أولويات البلدين.

ووصل وزير الداخلية "احمد وحيدي" صباح اليوم الاثنين إلى إسلام أباد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

انتهى**3276