وزير الداخلية الايراني يلتقي رئيس الوزاء الباكستاني

ورحب عمران خان بوزير الداخلية والوفد المرافق له في إسلام أبام، وشدد على أهمية ارساء الامن في الحدود المشتركة وتعزيز العلاقات الودية بين البلدين الجارين.

وأشار إلى لقائه الرئيس الايراني آية الله سيد "إبراهيم رئيسي"، على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في 16 سبتمبر العام الماضى ودعا إلى تعزيز التعاون بين إيران وباكستان في مختلف المجالات والعمل على تسهيل التجارة على الحدود المشتركة.

وأشار إلى مستجدات الساحة الافغانية وقال، لا يمكن معالجة مشاكلها من خلال الحل العسكري وعلى المجتمع الدولي أن يلعب الان دوره في إنقاذ الشعب الأفغاني من أزمة إنسانية واقتصادية حادة يعاني منها.

والتقى وحيدي والوفد المرافق له في وقت سابق من اليوم الاثنين قائد الجيش الباكستاني "الجنرال قمر جاويد باجوا" ووزير الداخلية الباكستاني شيخ "رشيد أحمد".

انتهى**3276