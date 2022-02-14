وزير الداخلية: تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وباكستان أمر لا مفر منه

وقال وحیدي في مقابلة مع مراسل ارنا في إسلام أباد، الیوم الاثنین، بعد لقائه بنظيره الباكستاني "شيخ رشيد احمد" إن البلدين تربطهما علاقات عميقة وواسعة النطاق وتعقد اجتماعات مختلفة بين المسؤولي البلدین الجارین بشكل مستمر.

وأضاف: ان طهران وإسلام اباد لديهما القدرات اللازمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية ومستعدتان لاستخدامها لضمان المصالح المتبادلة.

واوضح ان المنافذ الحدودية والسكك الحديدية والطرق والأسواق هي فرصة جيدة للمساعدة في تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي.

واعتبر وزیر الداخلية ان استخدام طاقات السكك الحديدية بين إيران وباكستان، يوسع العلاقات بشكل استراتيجي، مضيفا: يمكن لباكستان الوصول إلى تركيا وأوروبا عبر السكك الحديدية الإيرانية، ما يؤدي إلى تطوير التعاون الاستراتيجي بمجال النقل.

ووصل وحيدي صباح اليوم الاثنين إلى إسلام أباد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

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