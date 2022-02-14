قائد الحرس الثوري: العدو بات عاجزا امام اقتدار ايران

واضاف اللواء سلامي اليوم الاثنين في كلمة له خلال زيارته مدينة بندر عباس جنوب ايران، ان انتصار الثورة الاسلامية دفع الاعداء بالهروب من اراضينا بينما كان الاجانب يسيطرون على مجتمعنا قبل انتصار الثورة وكانوا ينهبون ثرواتنا ويعرقلون مسار تقدمنا ويفرضون الفقر والتخلف علينا لتحقيق التقدم لانفسهم.

وتابع قائلا ان حكام ايران قبل انتصار الثورة الاسلامية كانوا خاضعين امام امريكا بينما طرد هولاء المستكبرين من بلادنا بعد انتصار الثورة الاسلامية ونيل الاستقلال والحرية مما شكلت الحكومة الاسلامية تعتمد على القيم الاسلامية مؤكدا اننا نقرر مصيرنا.

ومضى يقول انه وبعد انتصار الثورة الاسلامية لم يكن الاجانب قادرين على تقرير مصيرنا لذلك لم يتحملوا استقلال ايران ولجأوا الى ممارسة كثير من الضغوطات علينا بما فيها فرض الحرب والعقوبات الاقتصادية على الشعب الايراني.

وختم بالقول: اننا تعلمنا الوقوف بوجه الاعداء لينعم الشعب بالامن والاستقرار.

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