١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:١٦ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84651026
٠ Persons

سمات

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 168 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 168 وفاة جديدة بكورونا

طهران/ 14 شباط / فبراير /ارنا- أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 168حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم السبت الى 133 الف و 886 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 28 الفا و 956 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و 835 الف 221 اشخاص.

وأضافت أن 3 الاف و 410 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 327 الفا و 200 شخصا لغاية الآن.

انتهی**3269

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha