١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٣:٥٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84651177
٠ Persons

سمات

امير عبداللهيان :

الاتفاق الجيد رهن بتنفيذ كامل التعهدات من قبل امريكا والترويكا الاوروبية

الاتفاق الجيد رهن بتنفيذ كامل التعهدات من قبل امريكا والترويكا الاوروبية

طهران / 14 شباط / فبراير / ارنا – قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : ان التوصل الى اتفاق جيد (خلال المفاوضات الجارية بين ايران ومجموعة 4+1)، ممكن في غضون فترة قصيرة؛ شرط ان تتوفر ارادة جدية عند امريكا والدول الاوروبية الثلاث بشأن العودة الى تنفيذ كامل التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده "امير عبد اللهيان"، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الايرلندي الزائر "سايمون كافيوني". 

واشار وزير الخارجية الى اللقاء الذي جمعه بنظيره الايرلندي في مقر الخارجية بطهران اليوم؛ متطلعا الى اعادة فتح سفارة هذا البلد لدى الجمهورية الاسلامية في اقرب وقت ممكن.

واعتبر، ان "العلاقات مع جمهورية ايرلندا من افضل الاواصر القائمة بين ايران والدول الاوروبية"؛ منوها بان التعامل الثنائي بين طهران ودبلن كان ملحوظا في الماضي، واليوم ترحب الحكومة الايرانية الجديدة بهذه الرؤية ايضا. 

يتبع ...** ح ع 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha