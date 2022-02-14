رئيسي لوزير الخارجية الايرلندي : يجب الغاء الحظر واحترام حقوق الشعب الايراني

واضاف اية الله رئيسي، ان "اولوية ومحور السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم، قائم على حماية مصالح الشعوب والاحترام المتبادل".

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال هذا اللقاء، لفت رئيس الجمهورية الى فرص التعاون المتاحة في مجالات الطاقة والعلوم والتقنية والصناعة والزراعة بين ايران وايرلندا؛ داعيا الى رفع مستوى العلاقات التجارية الحالية، ومنوها بارادة طهران في تعزيز اواصرها مع الدول الجارة والمستقلة اكثر فاكثر.

وكما تطرق الى "موقف ايرلندا ازاء التطورات السياسية والاقتصادية في العالم"، قائلا : اننا نرحب باستقلال جمهورية ايرلندا امام امريكا وبعض الدول الاوروبية.

وفيما وصف العلاقات بين طهران ودبلن "ودية وبناءة"، صرح رئيس الجمهورية "، ان ايران وايرلندا تتمتعان بطاقات واسعة من اجل تعزيز ورفع مستوى العلاقات الثنائية في شتى المجالات التجارية والاقتصادية، وان توظيف هذه الطاقات يصب في تطوير واعمار البلدين.

الى ذلك، اكد وزير خارجية ايرلندا ان بلاده تولي اهمية خاصة الى تنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف : نحن على يقين باننا بلغنا مرحلة العلاقات الستراتيجية مع ايران، ونرغب في توسيع ورفع مستوى هذه الاواصر في جميع المجالات.

ولفت "كافوني"، خلال اللقاء مع "اية الله رئيسي" اليوم، الى قرار دبلن حول اعادة فتح السفارة الايرلندية في طهران.

وصرح : نحن ندرك ملل الشعب الايراني وعدم تفاؤله حيال المفاوضات النووية والذي يعود الى نقض العهود من جانب الولايات المتحدة الامريكية؛ مردفا ان ايرلندا تؤكد على ضرورة اعطاء الضمانات اللازمة خلال المفاوضات الجارية بفيينا، الى ايران، لكي يستيعيد الاتفاق النووي اعتباره.

انتهى ** ح ع