وزير الداخلية : تاسيس لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين ايران وباكستان

وفي تصريح حصري اليوم الاثنين لمراسل "ارنا" لدى باكستان، اشار "وحيدي" الى ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين طهران واسلام اباد، وتعزيز الوضع الامني داخل المناطق الحدودية المشتركة.

واكد، ان الطاقات المتاحة للتعاون الثنائي تفوق بنسبة 10 اضعاف النشاطات الحالية بين الجانبين؛ مبينا انه بحث مع المسؤولين الباكستانيين خلال زيارته الحالية، في سبل تعزيز البنى التحتية لتفعيل الطاقات والامكانات المتوفرة في سياق رفع مستوى التعاون بين البلدين الجارين.

كما نوه الى مباحثاته في اسلام اباد حول تعزيز دور الاسواق الحدودية وبما يخدم مصالح اهالي المحافظتين الجارتين (سيستان وبلوجستان –بلوجستان)، واتفاق الجانبين في هذا الخصوص.

وذكر وزير الداخلية، بان "الحكومة الايرانية الجديدة وضعت سياستها الخارجية على اساس تعزيز العلاقات مع دول الجوار؛ وانطلاقا من هذا المبدا نحن نرغب في رفع مستوى التعاون مع جارتنا المهمة للغاية باكستان".

علما، ان وزير الداخلية احمد وحيدي، وصل الى العاصمة الباكستانية اسلام اباد صباح اليوم الاثنين؛ وفي اول لقاء له اجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني "الجنرال قمر جاويد باجوا"، كما التقى وزير داخلية هذا البلد "شيخ رشيد احمد"، ومن ثم اجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان"، قبل ان يغادر اسلام اباد الى طهران مساء.

انتهى ** ح ع