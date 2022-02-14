قائد الجيش الباكستاني : رفع التعاون مع ايران ضرورة مصيرية للسلام الاقليمي

وافاد مراسل "ارنا" في اسلام اباد ان تصريحات "الجنرال باجوا" هذه، جاءت عقب لقائه وزير الداخلية الايراني "احمد وحيدي" والوفد المرافق له، الذي جرى اليوم الاثنين في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني بمدينة " راولبندي".

وجاء في بيان صادر بالمناسبة عن الجيش الباكستاني : ان اللقاء بين الجانبين تناول العديد من القضايا الستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وتاكيدا الوضع الامني في المنطقة والتعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والامنية.

كما تباحث "وحيدي" و"باجوا"، وفقا للبيان، حول اليات تعزيز الامن داخل الحدود المشتركة وانشاء اسواق حدودية بين ايران وباكستان.

هذا البيان، لفت ايضا بان قائد الجيش الباكستاني اعتبر حدود بلاده المشتركة مع ايران، انها "حدود السلام والصداقة"؛ داعيا الى بذل الجهود المشتركة لصد التحركات التي تستهدف الامن هناك، والعمل على منع العصابات الشريرة من استغلال تلك المناطق.

ونقل البيان عن وزير الداخلية الايراني في لقائه الجنرال باجوا، انه اكد على ضرورة ترسيخ الاستقرار في افغانستان باعتبارها مسؤولية تثقل كاهل الجميع.

واشاد وحيدي، حسب البيان، بجهود باكستان الهادفة الى تعزيز السلام والاستقرار في افغانستان ومساعداتها الانسانية لتقليل معاناة الشعب الافغاني.

انتهى ** ح ع

