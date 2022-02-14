امير عبداللهيان: ايران تتفهم هواجس روسيا ازاء التدخلات الخارجية في اوكرانيا

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقه من نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاحد، تباحثا خلاله حول العلاقات الثنائية وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي ومنها مسيرة مفاوضات فيينا.

واكد وزير الخارجية الايراني ضرورة الاهتمام بالحقوق الكاملة للجمهورية الاسلامية الايرانية في تنفيذ الاطراف الاخرى لالتزاماتها في اي اتفاق.

واعتبر الاجتماع الثاني القادم لمجموعة "3+3" حول القوقاز الجنوبي فرصة سانحة لتبادل الافكار من اجل تعميق التعاون الاقليمي في سياق مصالح دول وشعوب المنطقة.

وفي الاشارة الى الازمة الاوكرانية وبعد الاطلاع على مواقف موسكو بهذا الصدد، نوه الى وجود اكثر من 5 آلاف طالب جامعي ايراني في اوكرانيا واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتابع التطورات في هذه المنطقة بحساسية واذ تتفهم رؤى وهواجس روسيا تجاه التدخلات الخارجية اعرب عن امله بحل وتسوية الاوضاع الجارية بطريقة سلمية وتعامل بناء عبر متابعة النهج الدبلوماسي بين الطرفين.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الروسي في هذا الاتصال الهاتفي عن تقديره للمبادرات والتوجه البناء للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال مفاوضات فيينا، مؤكدا ضرورة استمرار المشاورات والمحادثات بين مختلف اطراف المفاوضات بفيينا من اجل دراسة النصوص والمقترحات والتوصل الى الاتفاق.

كما رحب لافروف باستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية للاجتماع الثاني لمجموعة 3+3 بشأن جنوب القوقاز، وأعرب عن أمله بأن يسفر هذا الاجتماع عن ضمان مصالح دول المنطقة اكثر مما مضى وأن يضمن استقرار المنطقة وأمنها.

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