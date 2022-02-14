باقري يلتقي وزير الخارجية النمساوي على هامش مفاوضات فيينا

وحضر الاجتماع سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى النمسا عباس باقربور الذي كتب في تغريدة له على تويتر أن الجانبين ناقشا قضايا العلاقات الثنائية ومسار مفاوضات فيينا.

ووصف باقربور الاجتماع بأنه كان مثمرا وأضاف ان الجانبين اكدا على تعزيز العلاقات الثنائية القائمة وبحثا حول اخر تطورات المفاوضات الجارية في فيينا وقال: نحن نشيد بالدور المهم للنمسا في استضافة المفاوضات.

وكان وزير الخارجية النمساوي التقى روبرت مالي ، الممثل الأميركي الخاص بشؤون إيران واعلن بأن مفاوضات فيينا وصلت إلى منعطف حاسم.

وجاء في تغريدة للخارجية النمساوية على تويتر أن وزير الخارجية النمساوي تحدث مع الممثل الأميركي الخاص بإيران حول كيفية المضي بهذه الأيام الحاسمة.

وبدأت الجولة الثامنة من مفاوضات رفع الحظر عن ايران في 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي في فيينا ، وتمت صياغة جزء كبير من نص الاتفاقية النهائية حتى الآن.

وقد التقى علي باقري كني ، كبير المفاوضين الإيرانيين ، الاثنين مع إنريكي مورا ، منسق مفاوضات الاتفاق النووي وكذلك مع ممثلي مجموعة 4 + 1 والاتحاد الأوروبي.

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