١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84651555
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خلال لقائه وفدا من قبائل مأرب...

السيد الحوثي: أخطر تهديد للأمّة التّحالف مع أمريكا و”إسرائيل”

السيد الحوثي: أخطر تهديد للأمّة التّحالف مع أمريكا و”إسرائيل”

طهران / 15 شباط/فبراير/ارنا- اعتبر قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي أن أخطر ما يهدد الأمة هو التحالف مع أعدائها الحقيقيين من الأمريكيين والإسرائيليين، مؤكدًا أن من يقف مع السعودي والإماراتي فهو يقف مع حلفاء أمريكا وإسرائيل.

وافاد موقع "المسيرة" انه خلال استقباله الاثنين وفدا من قبائل مديريتي الجوبة والعبدية بمحافظة مأرب قال السيد الحوثي: “تعاونكم وجهودكم في الأحداث الأخيرة مشرفة وتصب في توجه الأخوة ووحدة الكلمة”، مؤكدًا على الصلح العام والتعاون مع الوجهاء لحل المشاكل في العبدية والجوبة.

وأضاف السيد الحوثي “أعداؤنا يسعون لاختراق الأمة من الداخل كما فعلوا في تجنيد النظامين السعودي والإماراتي في تنفيذ أهدافهم".

وأشار إلى الحرص على نشر الوعي حتى لا يتأثر البعض بدعاة الفتنة خدمة لأمريكا وإسرائيل، لافتًا إلى أن “واجبنا لم الشمل وتعزيز الأخوة ووحدة الموقف ومن يريد الذهاب إلى صف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته”.

وأوضح السيد الحوثي أن أخطر ما يهدد الأمة هو التحالف مع أعدائها الحقيقيين من الأمريكيين والإسرائيليين، مؤكدًا أن من يقف مع السعودي والإماراتي فهو يقف مع حلفاء أمريكا وإسرائيل.

وحث السيد الحوثي الجانب الرسمي ببذل كل الجهود المستطاعة لمساعدة وخدمة أبناء الجوبة والعبدية.

انتهى ** 2342

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