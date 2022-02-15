الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة وشعبها الأبي كله مقاومة لوجوده

وأفاد موقع مرآة البحرين الیوم الثلاثاء ان آية الله الشيخ عيسى قاسم بشأن زيارة رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت إلى البحرين قال عبر حسابه الرسمي في تويتر: يا "نفتالي بينيت، إن ذكرى المولد الشريف للإمام الرباني علي عليه السلام، لترفض وجودك، أيها العدو اللدود على أرض البحرين ولو للحظة واحدة، والبحرين ترفضك الرفض كلّه. و ١٤ شباط وشعب البحرين الأبي، كله مقاومة لوجودك".

وأكد نائب أمين عام جمعية “الوفاق” البحرينية، الشيخ حسين الديهي، رفض اللقاء الذي سيجمع رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني مع ملك البحرين حمد بن عيسى.

وخلال اللقاء التضامني الذي أجرته جمعية “الوفاق” البحرينية في ضاحية بيروت الجنوبية امس الاثنين، قال الديهي “نرفض لقاء المهزلة الذي يجمع ملك البحرين مع رئيس الكيان الصهيوني”.

وشدد على أنه “سنبقى كشعب بحريني مع القضية الفلسطينية ولن نقبل أي تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي”.

وفي وقت سابق، وصل نفتالي بينيت​ إلى العاصمة ​البحرين​ية ​المنامة​، في أول زيارة رسمية لرئيس الوزراء الصهيوني إلى البحرين، حيث كان في استقباله ​وزير الخارجية البحريني​، عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وتأتي هذه الزيارة بعد عام ونصف تقريباً من انضمام البحرين إلى ركب التطبيع الخياني، حيث وقعت التطبيع في البيت الأبيض في منصف أيلول/ سبتمبر 2020.

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