شمخاني: نكث اميركا للعهود أهم عامل يهدد أي اتفاق

وكتب" علي شمخاني" في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع تويتر الیوم الثلاثاء :ان الالغاء الحقيقي للحظر يعني أن إيران تتمتع بفوائد اقتصادية موثوقة ومستدامة.

واضاف: ان نكث اميركا المؤكد للعهود هو أهم عامل يهدد أي اتفاق.

وتابع: يعد التحقق (من الغاء الحظر) وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ من اتفاق جيد.

وقد استؤنفت الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بشأن رفع الحظر عن إيران بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 في العاصمة النمساوية، یوم الثلاثاء 10 فبراير/شباط، بعد انقطاع استمر 11 يومًا لتشاور الوفود مع عواصمها.

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