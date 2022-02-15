١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١١:٥٥ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84651731
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شمخاني: نكث اميركا للعهود أهم عامل يهدد أي اتفاق

شمخاني: نكث اميركا للعهود أهم عامل يهدد أي اتفاق

طهران / 15 شباط/فبراير/ارنا- أكد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني ان نكث اميركا المؤكد للعهود هو أهم عامل يهدد أي اتفاق.

وكتب" علي شمخاني" في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع تويتر الیوم الثلاثاء :ان الالغاء الحقيقي للحظر يعني أن إيران تتمتع بفوائد اقتصادية موثوقة ومستدامة.
واضاف: ان نكث اميركا المؤكد للعهود هو أهم عامل يهدد أي اتفاق.
وتابع: يعد التحقق (من الغاء الحظر) وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ من اتفاق جيد.
وقد استؤنفت الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بشأن رفع الحظر عن إيران بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 في العاصمة النمساوية، یوم الثلاثاء 10 فبراير/شباط، بعد انقطاع استمر 11 يومًا لتشاور الوفود مع عواصمها.

انتهی ** 3280

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