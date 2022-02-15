١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٠٦ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84651796
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العميد كودرزي : الحدود الایرانیة الباکستانیة آمنة

العميد كودرزي : الحدود الایرانیة الباکستانیة آمنة

طهران / 15 شباط/فبراير/ارنا- قال قائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد احمد رضا كودرزي" : ان الحدود المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان تتمتع بمستوى عالٍ من الامن، مقارنة بالماضي.

واشار  "العميد احمد رضا كودرزي" في تصريح خاص لارنا اليوم الثلاثاء  على هامش زیارة وزير الداخلية "أحمد وحيدي"  والوفد المرافق له الی باکستان، أشار الی دور البلدین في تأمين أمن الحدود المشترکة والتعاون البحري، قائلا ان البلدین مصممان على تعزیز التفاعلات الثنائية.

وأضاف: في الاجتماعات التي عقدت خلال زيارة وزير الداخلية الی اسلام آباد، توصل البلدان إلى نتيجة مفادها أنه يجب على إيران وباكستان حماية حدودهما من خلال تعزیز التعاون الثنائي.

وتابع ان هذه اللقاءات ستسهم في تسهيل الشؤون الاقتصادية للبلدين خاصة في مجال البحر ومعالجة مشاكل الصيادين.

وقال: عقدت اجتماعات عديدة بين مسئولي البلدين لبحث قضية تهريب المخدرات والأسلحة علی الشریط الحدودي بين البلدين.

واشار الي ارادة للمسؤولين الأمنيين والاقتصاديين بالبلدين في تعزيز  التعاون الثنائي لحل المشاكل قائلا تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة لحل القضايا المتعلقة بالحدود المشتركة والمجالات الاقتصادية والامنیة.

وأعلن عن زيارة عدد من المسؤولين العسكريين الباكستانيين لإيران في المستقبل القريب لتنفيذ تفاهمات مشتركة ليتمتع شعبي البلدين ، اللذين عانا لسنوات من وجود المهربين والإرهابيين والأوغاد المسلحين، بامن جید علی طول الشریط الحدودي بين البلدين.

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