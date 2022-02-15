باقري يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفي هذا اللقاء الذي جرى الثلاثاء تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويوم امس التقى مساعد الخارجية الايراني مندوبي الدول الاوروبية الثلاث وانريكي مورا منسق المفاوضات، وكذلك التقى وزير الخارجية النمساوي الكساندر شالينبرغ. للبحث في العلاقات الثنائية واحدث تطورات المفاوضات الجارية في فيينا.

وتم استئناف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الاميركي عن ايران، في 8 شباط/فبراير 2022 بعد بعد توقف لفترة 11 يوما عادت خلالها الوفود المتفاوضة الى عواصمها للتشاور، ومازالت المفاوضات جارية على مختلف المستويات في فيينا.

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