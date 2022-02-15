تخت روانجي: ايران على استعداد للمشاركة في عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام

وفي كلمته اليوم الثلاثاء أمام اللجنة الخاصة لحفظ السلام بمنظمة الامم المتحدة، أعلن تخت روانجي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في عمليات حفظ السلام لمنظمة الامم المتحدة من خلال إيفاد وحدات عسكرية وشرطة ومراقبين عسكريين وكذلك خدمات الإسناد لهذه المهام.

وأشار الى ان مهام حفظ السلام مازالت تؤدي دورا حيويا في حفظ السلام والامن الدوليين، مؤكدا اهمية مكانة اللجنة الخاصة لحفظ السلام في الجمعية العامة، في الدراسة الشاملة لجميع الجوانب المتعلقة بعمليات حفظ السلام.

واضاف: ان مهمات حفظ السلام يجب ان تتم مع التزام اهداف ومبادئ ميثاق منظمة الامم المتحدة ومبدأ عدم استخدام القوة سوى في الدفاع عن النفس، ورضى الطرفين والحيادية.

واكد تخت روانجي على الاحترام الكامل للمساواة السيادية والاستقلال السياسي ووحدة اراضي جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما اكد مندوب ايران في الامم المتحدة اهمية مشاركة الدول الموفرة للقوات في جميع مراحل اتخاذ القرار من قبل منظمة الامم المتحدة في مجال الحفاظ على السلام، معتبرا المشاركة المؤثرة لاعضاء الامم المتحدة عاملا فاعلا لهذه المهمات.

واضاف: ان حماية المدنيين مسؤولية اساسية للدول المضيفة ويجب ان تتم بهدف دعم الجهود الوطنية للارتقاء بحماية المدنيين وفي هذا السياق يتوجب بقوة الامتناع عن اي تدخل عسكري بواسطة منظمة الامم المتحدة او اي قوة اجنبية اخرى بذريعة حماية المدنيين.

وحول موضوع استخدام التكنولوجيا الحديثة لجمع المعلومات في مهمات حفظ السلام قال: ان استخدام التكنولوجيا الحديثة يجب ان يتم بهدف تعزيز السلامة والامن لقوات حفظ السلام وفي الوقت ذاته فان استخدام هذه التكنولوجيا يجب ان يتم مع احترام سيادة ووحدة اراضي الدول ورضى الدول المضيفة ووفقا للمبادئ الاساسية لعمليات حفظ السلام.

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